Минобороны РФ заявило о полной блокировке Чернигова, а Киева - с западной стороны

Российские военные полностью блокировали Чернигов, а также Киев с западной стороны. Об этом заявил сегодня на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает БелТА.

"На данный момент подразделениями Вооруженных сил России завершено блокирование города Чернигов, - сказал генерал-майор. - Российские военнослужащие принимают все меры для недопущения жертв среди мирного населения".

По его словам, 24 февраля российские военные провели успешную операцию по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева. "В операции было задействовано более 200 российских вертолетов, - уточнил представитель Минобороны РФ. - Успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы. При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины".

"Потерь в Вооруженных силах России нет", - подчеркнул он.

"В настоящее время основные силы Воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель, обеспечив блокирование Киева с запада, - добавил Игорь Конашенков. - Подразделения Вооруженных сил России продолжают выполнение задач в районе Киева и других городов, проявляя мужество и героизм. В настоящее время данные разведки показывают, что на площади Шевченко в Киеве развернуты установки реактивных систем залпового огня "Град" для нанесения удара в район аэродрома Гостомель".

"Советники Пентагона и ЦРУ научили украинское военное руководство расстановке в жилых кварталах реактивных артиллерийских систем для провоцирования ответного огня по местным жителям, - заявил представитель Минобороны РФ. - Использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций своей артиллерии является военным преступлением. Этот почерк нам хорошо знаком: такими приемами активно пользуются курируемые ЦРУ террористы на Ближнем Востоке и в других странах".

Российский генерал-майор обратился также к украинским гражданам: "Ваше националистическое руководство применяет те же методы, что и террористы. Вас хотят использовать как живой щит. Российские Вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут".

Игорь Конашенков также проинформировал, что группировки войск ДНР и ЛНР развивают успех наступления на позиции Вооруженных сил Украины при огневой поддержке Вооруженных сил РФ. "Подразделения Луганской народной республики на северодонецком направлении стремительными темпами продвинулись на глубину до 12 км, - сообщил он. - Группировка войск Донецкой народной республики в направлении Волновахи продвинулась на 11 км вглубь обороны националистических батальонов".

"Подразделения Вооруженных сил Украины в боевых действиях преимущественно не участвуют, - заявил Игорь Конашенков. - Ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов. Более того, заблаговременно Службой безопасности Украины в штатные воинские части украинских вооруженных сил были внедрены группы отъявленных националистов численностью 25-30 человек, прошедших специальную подготовку. Националисты выявляют неблагонадежных среди украинских военнослужащих. А в случае принятия командирами подразделений Вооруженных сил Украины решений об отходе с занимаемых рубежей действуют в качестве заградительных отрядов. На отдельных направлениях они осуществляют подрывы мостов для исключения возможности отступления воинских частей и подразделений украинских вооруженных сил".