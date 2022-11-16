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Минобороны РФ: Заявления о падении в Польше якобы российских ракет - намеренная провокация

Министерство обороны России выступило с заявлением, в котором категорически отвергло все инсинуации в адрес Москвы по поводу инцидента в Польше. Все домыслы на этот счет совершенно безосновательны, указывают военные.

Высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы. Заявления различных украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в населенном пункте Пшеводув якобы российских ракет являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки. Российская сторона считает, что обломки, фотографии которых опубликовали польские СМИ, являются элементами зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 Воздушных сил Украины. Опубликованные вечером 15 ноября в Польше фотоснимки обломков, обнаруженных в населенном пункте Пшеводув, однозначно идентифицированы российским специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины. В ходе массированного удара 15 ноября высокоточными средствами поражения по объектам на территории Украины ни одного ракетного удара по объектам в городе Киев не наносилось. Все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны.

С тем, что удар по территории Польши нанесен Украиной, согласны практически все крупные политики планеты. Как сообщается, американский президент Байден проинформировал коллег на саммите "Большой двадцатки", что инцидент с ракетой стал следствием работы украинской ПВО.

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