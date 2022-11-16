3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Минобороны РФ: Заявления о падении в Польше якобы российских ракет - намеренная провокация
Министерство обороны России выступило с заявлением, в котором категорически отвергло все инсинуации в адрес Москвы по поводу инцидента в Польше. Все домыслы на этот счет совершенно безосновательны, указывают военные.
Высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы. Заявления различных украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в населенном пункте Пшеводув якобы российских ракет являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки. Российская сторона считает, что обломки, фотографии которых опубликовали польские СМИ, являются элементами зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 Воздушных сил Украины. Опубликованные вечером 15 ноября в Польше фотоснимки обломков, обнаруженных в населенном пункте Пшеводув, однозначно идентифицированы российским специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины. В ходе массированного удара 15 ноября высокоточными средствами поражения по объектам на территории Украины ни одного ракетного удара по объектам в городе Киев не наносилось. Все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны.
С тем, что удар по территории Польши нанесен Украиной, согласны практически все крупные политики планеты. Как сообщается, американский президент Байден проинформировал коллег на саммите "Большой двадцатки", что инцидент с ракетой стал следствием работы украинской ПВО.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов