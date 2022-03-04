Минобороны России: 7,5 тыс. иностранцев удерживают в заложниках

В большинстве украинских городов бесчинствуют национальные батальоны, по сути, это нацисты и примкнувшие к ним наемники. По информации Минобороны России, в качестве заложников в Украине удерживаются более 7,5 тысячи иностранцев.

В Сумах неонацисты обстреляли общежитие с индийскими студентами, ранено пять человек, судьба 11 неизвестна. Только за последние сутки с территории Украины в Россию было эвакуировано 5 800 беженцев, более 1,5 тысячи из которых дети. В страну доставлено 217 тонн различных гуманитарных грузов. Но ситуация близка к катастрофической.