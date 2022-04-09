Минобороны России: Была пресечена попытка эвакуировать из Мариуполя главарей "Азова" и иностранных наемников

В попытке закрепиться в большой игре все средства хороши. Именно так считают власти Украины. Силы ЛНР предотвратили провокацию украинских боевиков, которая должна была дискредитировать российских военных. Жители одного из населенных пунктов сообщили, что в одном из домов могут скрываться диверсанты. Во время проверки правоохранители обнаружили подготовленную военную форму с российскими знаками отличия, "коктейли Молотова", оружие и боеприпасы.

Новые провокации

В Минобороны России заявили еще об одной провокации. По данным, сотрудники СБУ в Ирпене планируют привезти из морга при городской больнице в подвал одного из зданий тела погибших от обстрелов украинской артиллерии местных жителей и обвинить в этом Россию. Глава ДНР заявил, что украинские военные намерены нанести "массированные" удары по ряду городов Донбасса и обвинить в них Вооруженные силы РФ и ДНР.

О химической атаке сообщают из города Рубежное на Луганщине. Украинские военные взорвали цистерну с азотной кислотой. Власти призвали местных жителей не выходить из дома, а также плотно закрыть двери и окна.

Эвакуация из Мариуполя

Из районов Мариуполя, которые остаются в зоне поражения "Азова", сегодня военными РФ и ДНР были вывезены 80 мирных жителей. Также были освобождены 14 российских моряков, которых с 24 февраля удерживали в порту Мариуполя украинские военные.