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Минобороны России: Была пресечена попытка эвакуировать из Мариуполя главарей "Азова" и иностранных наемников
В попытке закрепиться в большой игре все средства хороши. Именно так считают власти Украины. Силы ЛНР предотвратили провокацию украинских боевиков, которая должна была дискредитировать российских военных. Жители одного из населенных пунктов сообщили, что в одном из домов могут скрываться диверсанты. Во время проверки правоохранители обнаружили подготовленную военную форму с российскими знаками отличия, "коктейли Молотова", оружие и боеприпасы.
Новые провокации
В Минобороны России заявили еще об одной провокации. По данным, сотрудники СБУ в Ирпене планируют привезти из морга при городской больнице в подвал одного из зданий тела погибших от обстрелов украинской артиллерии местных жителей и обвинить в этом Россию. Глава ДНР заявил, что украинские военные намерены нанести "массированные" удары по ряду городов Донбасса и обвинить в них Вооруженные силы РФ и ДНР.
О химической атаке сообщают из города Рубежное на Луганщине. Украинские военные взорвали цистерну с азотной кислотой. Власти призвали местных жителей не выходить из дома, а также плотно закрыть двери и окна.
Эвакуация из Мариуполя
Из районов Мариуполя, которые остаются в зоне поражения "Азова", сегодня военными РФ и ДНР были вывезены 80 мирных жителей. Также были освобождены 14 российских моряков, которых с 24 февраля удерживали в порту Мариуполя украинские военные.
Также, по сообщениям Минобороны России, накануне была пресечена попытка эвакуировать из города главарей "Азова" и иностранных наемников. Для этого в порт Мариуполя направился украинский сухогруз под мальтийским флагом. Российские пограничные корабли открыли по судну огонь, после чего на борту начался пожар. Экипаж сдался - сухогруз был отправлен в порт Ейска.
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