Министерство обороны Российской Федерации дало разъяснение по ситуации с пожаром в торговом центре украинского Кременчуга. Российские ВВС нанесли 27 июня удар по предприятию, где складировались вооружения, поставляемые Западом для украинской армии. В результате детонации на складах фабрики по ремонту д