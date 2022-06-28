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Минобороны России дало разъяснение по ситуации с пожаром в ТЦ Кременчуга

Министерство обороны Российской Федерации дало разъяснение по ситуации с пожаром в торговом центре украинского Кременчуга. Российские ВВС нанесли 27 июня удар по предприятию, где складировались вооружения, поставляемые Западом для украинской армии. В результате детонации на складах фабрики по ремонту д

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