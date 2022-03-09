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Минобороны России: Киев в марте планировал наступление на Донбасс

В ходе операции в Донбассе в руки российских военных попали документы, доказывающие намерение ВСУ начать наступление на народные республики в первой декаде марта. Подготовка и планирование операции проводились с участием натовских инструкторов. К моменту начала боевых действий украинские части уже завершили боевое слаживание. Нападение предполагалось осуществить силами Западного, Южного и Северного управлений нацгвардии.

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