Минобороны России: Киев в марте планировал наступление на Донбасс

В ходе операции в Донбассе в руки российских военных попали документы, доказывающие намерение ВСУ начать наступление на народные республики в первой декаде марта. Подготовка и планирование операции проводились с участием натовских инструкторов. К моменту начала боевых действий украинские части уже завершили боевое слаживание. Нападение предполагалось осуществить силами Западного, Южного и Северного управлений нацгвардии.