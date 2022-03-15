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Минобороны России намерено уничтожать военные заводы Украины в ответ на удар по Донецку
Минобороны России намерено уничтожать военные заводы Украины после обстрела Донецка, жертвами которого накануне стали, по уточненным данным, 23 человека. Также по городу было выпущено 6 мин калибром 120 миллиметров. Всего в ДНР за 26 дней зафиксировали более тысячи обстрелов со стороны украинских военных, погибли 47 мирных жителей. Накануне в подконтрольном Украине Краматорске один из снарядов попал в жилой район. Погибли 2 человека пожилого возраста.
В Донецке оказывают помощь раненым после разрыва ракеты "Точка У". Одному из пострадавших всего 9 лет.
Заработали гуманитарные коридоры из Мариуполя
Окраины Мариуполя взяты под контроль российскими войсками и армией ДНР. Работают гуманитарные коридоры. Более 160 автомобилей направились в сторону Запорожья.
В город доставлено 450 тонн гуманитарной помощи - медикаментов, предметов первой необходимости и продовольствия, в том числе детского питания. В течение шести дней более 130 тысяч человек покинули зону боевых действий в Украине при помощи гуманитарных коридоров.
15 марта продолжатся переговоры между Россией и Украиной
Сегодня, как ожидается, продолжатся переговоры представителей Украины и России. Они начались накануне в онлайн-режиме.
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