Минобороны России направили в США ноту по ДРСМД

Ведомство предложило вернуться к выполнению договора до прекращения срока его действия. А именно: уничтожить некоторое вооружение. В том числе: развернутые на суше универсальные пусковые установки Мk-41, разработанные для проведения запуска крылатых ракет Tomahawk; ракеты-мишени, а также ударные беспилотные летательные аппараты. Все эти ракеты, по мнению российской стороны, нарушают условия договора.