Минобороны России назвало взрывы под Джанкоем диверсией

В Минобороны России заявили о диверсии в селе Майское под Джанкоем, где утром прогремели взрывы на складе боеприпасов.

Позже в городе загорелась подстанция - из опасной зоны были эвакуированы около 3 тысяч человек. Был нанесен ущерб ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также ряд жилых домов. Есть пострадавшие.