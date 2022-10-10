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Минобороны России обнародовало кадры пусков высокоточного оружия большой дальности по украинским объектам

Минобороны России обнародовало кадры пусков высокоточного оружия большой дальности по украинским объектам военного управления, связи и энергетики.

Все назначенные объекты были поражены. Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза еще раз подчеркнул, что в случае продолжения попыток проведения на территории России терактов, ответы со стороны Москвы "будут жесткими и по своим масштабам соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации".

Скриншот видео Минобороны РФ

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