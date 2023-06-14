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Минобороны России: с 4 июня ВСУ потеряли 7,5 тыс. человек, большие потери со стороны Украины подтверждает и Bloomberg
C4июня ВСУ потеряли налинии боевого соприкосновения около 7,5тыс. человек убитыми иранеными, сообщает Минобороны России. В эти цифры не входят погибшие в результате применения российского высокоточного оружия, добавили введомстве.
По мере того как так называемое контрнаступление Киева накаляется, Вашингтон затаил дыхание, сообщает издание TheWashington Post. На американское правительство надвигается буря, которую они охотно не замечают.Предоставленные Киеву оружие, деньги, места обучения украинских солдат поставили на кон внутреннюю стабильность государства и станут последними гвоздями, которые заколотят крышку гроба Белого дома.
Bloomberg подтверждает большие потери со стороны ВСУ, а тот же TheWashington Post приводит отзывы боевиков киевского режима: западная техника, в особенности французские AMX оказались слабо бронированными, а вместе с нехваткой боевых машин и артподдержки об эффективности контрнаступления вообще речи быть не может.
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