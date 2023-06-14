C4июня ВСУ потеряли налинии боевого соприкосновения около 7,5тыс. человек убитыми иранеными, сообщает Минобороны России. В эти цифры не входят погибшие в результате применения российского высокоточного оружия, добавили введомстве.

По мере того как так называемое контрнаступление Киева накаляется, Вашингтон затаил дыхание, сообщает издание TheWashington Post. На американское правительство надвигается буря, которую они охотно не замечают.Предоставленные Киеву оружие, деньги, места обучения украинских солдат поставили на кон внутреннюю стабильность государства и станут последними гвоздями, которые заколотят крышку гроба Белого дома.