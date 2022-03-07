В ходе спецоперации в Украине российские военные вскрыли факты реализуемой военно-биологической программы, финансируемой США. В распоряжении российских Вооруженных сил оказались документы, подтверждающие, что в украинских лабораториях (в том числе, под Харьковом и Полтавой) разрабатывались компоненты биологического оружия. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России.



У Пентагона, очевидно, возникли серьезные опасения в раскрытии этой информации. Чтобы скрыть факты нарушения конвенции ООН, которая прямо запрещает заниматься подобной деятельностью, украинский Минздрав в день начала российской спецоперации разослал приказы об экстренной ликвидации всех запасов патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, холеры и других смертельных болезней.