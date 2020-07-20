Минобороны России успешно испытало вакцину от COVID-19

Найден эффективный способ окончательно победить COVID. Российская вакцина работает. Сегодня из военного госпиталя имени Бурденко выписали последнюю группу военнослужащих-волонтеров, которые участвовали в клинических испытаниях. Двадцати добровольцам были введены инъекции препарата. Анализы подтвердили наличие в крови пациентов антитела к COVID-19 и безопасность компонентов вакцины для человека.



Об эффективности и безопасности своего антикоронного препарата заявляют и исследователи из Оксфордского университета. Там завершили первую фазу клинических испытаний. Нейтрализующие антитела были выработаны у 85 % участников эксперимента.



