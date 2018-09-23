Минобороны России: Вина за сбитый в Сирии Ил-20 лежит на израильских ВВС

Вина за сбитый в Сирии Ил-20 лежит на израильских ВВС. Минобороны России представило детальную информацию об обстоятельствах катастрофы самолета-разведчика 17 сентября. Как сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, четыре истребителя F-16 прикрылись Ил-20 и подставили его под удар сирийских ПВО. Из-за разницы в эффективной отражающей поверхности самолетов ракета попала именно в него. При этом Израиль не оповестил Россию об авианалете заранее, что является прямым нарушением договоренностей между странами. По мнению Минобороны Российской Федерации, причиной случившегося стала либо преступная халатность, либо непрофессионализм израильских ВВС.

"В ходе переговоров по линии деконфликтинга представитель штаба ВВС Израиля сообщил, что цели, по которым планируется нанести удары израильской авиации, находятся на севере Сирии. Разговор велся на русском языке. Минобороны России имеет аудиозапись этого разговора. Командир Ил-20, находившийся на севере Сирии, получил указание уходить из района выполнения задачи южнее и возвращаться на базу. Как вы видите на карте, удары израильских ВВС наносились не в северной части Сирийской Арабской Республики, а в районе Латакии, которая является западной провинцией. А сам город Латакия расположен на западном побережье страны. Введение в заблуждение израильским офицером относительно района нанесения ударов истребителями не позволило вывести российский самолет Ил-20 в безопасный район".