Минобороны России заявило о террористической атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе

Киевский режим совершил террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе, задействовав беспилотники. Об этом сообщили журналистам 29 октябряв Минобороны РФ, пишетТАСС.

Всего в атаке были задействованы девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов, сообщили в ведомстве.



© РИА Новости / Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ



