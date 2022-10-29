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Минобороны России заявило о террористической атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе

Минобороны России заявило о террористической атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе

Киевский режим совершил террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе, задействовав беспилотники. Об этом сообщили журналистам 29 октябряв Минобороны РФ, пишетТАСС.
Всего в атаке были задействованы девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов, сообщили в ведомстве.

© РИА Новости / Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ

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