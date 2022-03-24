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Минобороны Великобритании требует от YouTube удалить пранк Вована и Лексуса
Лондон опять попался и засуетился. Минобороны Великобритании требует от YouTube удалить разговор министра обороны с российскими пранкерами.
В ведомстве назвали видео "российской дезинформацией", которая представляет "значительный риск национальной безопасности Великобритании".
При этом утверждают, что Вован и Лексус якобы "отредактировали видео". И естественно, произошедшее в Лондоне уже назвали "операцией российских спецслужб". Сами блогеры, впрочем, вряд ли догадываются, что они суперсекретные агенты. Напомним, на видео министр обороны Великобритании признается, что его страна на протяжении пяти лет делала все возможное, чтобы милитаризировать Украину.
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