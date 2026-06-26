Минск инициировал созыв СБ ООН в связи с атакой ВСУ на белорусский автобус в Брянской области

Беларусь запросила проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с атакой дронов в Брянской области, в результате которой пострадал белорусский автобус с детьми.

Инициативу официального Минска уже поддержала Россия.

Беларусь настаивает на том, что преступлению, жертвой которого стали мирные люди, в основном дети, международным сообществом должна быть дана принципиальная оценка.