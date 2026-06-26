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Минск инициировал созыв СБ ООН в связи с атакой ВСУ на белорусский автобус в Брянской области

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Беларусь запросила проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с атакой дронов в Брянской области, в результате которой пострадал белорусский автобус с детьми.

Инициативу официального Минска уже поддержала Россия.

Беларусь настаивает на том, что преступлению, жертвой которого стали мирные люди, в основном дети, международным сообществом должна быть дана принципиальная оценка.

Вопрос о времени созыва Совбеза ООН находится сейчас на рассмотрении секретариата этой организации.

Разделы:

В мире

Теги:

атака ВСУБрянская областьСБ ООН