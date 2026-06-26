3.77 BYN
2.82 BYN
3.19 BYN
Минск инициировал созыв СБ ООН в связи с атакой ВСУ на белорусский автобус в Брянской области
Автор:Редакция news.by
- Важно
Беларусь запросила проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с атакой дронов в Брянской области, в результате которой пострадал белорусский автобус с детьми.
Инициативу официального Минска уже поддержала Россия.
Беларусь настаивает на том, что преступлению, жертвой которого стали мирные люди, в основном дети, международным сообществом должна быть дана принципиальная оценка.
Вопрос о времени созыва Совбеза ООН находится сейчас на рассмотрении секретариата этой организации.