Минск принимает II Международный китайско-белорусский форум по развитию физической культуры и спорта

От искусственного интеллекта до массовых видов спорта. Минск в эти дни принимает II Международный китайско-белорусский форум по развитию физической культуры и спорта.

Среди участников 10 стран: Россия, Узбекистан, Азербайджан, Саудовская Аравия, Турция и другие (всего около 500 участников). БГУФК - площадка для обсуждения перспективных проектов и инициатив физвоспитания, развития доступного спорта и инклюзии в оздоровительной индустрии, подготовки специалистов для взаимовыгодной кооперации. Знаковое событие форума - празднование 10-летия Института Конфуция на базе БГУФК.

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:

"Институт очень много сделал. Мы видим, что в течение этих 6 лет он уже подготовил большое количество специалистов. Они хорошо знают спорт, физкультуру, но и хорошо знают китайский язык, китайскую культуру. Активно идет сотрудничество между Китаем и Беларусью во всех областях, в особенности в области образования. Наши студенты ездят друг к другу, мы вместе проводим разные мероприятия".

Сергей Репкин, ректор Белорусского государственного университета физической культуры:

"Наш основной партнер - Линнаньский педагогический университет - показал, что это надежный партнер. И сегодня мы празднуем не только юбилей того, что мы сделали 10 лет назад, но и говорим про будущее. Это создание совместных факультетов, двойные дипломы. Мы понимаем, что количество китайских студентов у нас увеличивается, поскольку им очень комфортно, удобно, качество образования в нашем вузе их полностью устраивает".

Деловая программа форума продолжается, в графике научные конференции и семинары, круглые столы и презентации новых проектов. Форум продлится до 16 октября.