Минск удостоен премии "Город дружбы" за выдающееся партнерство с Китаем

"Город дружбы" - такой премии белорусская столица удостоена за выдающееся партнерство с Китаем. Награду вручили на международной конференции "Города дружбы Китая", которая в эти дни проходит в Поднебесной.

Акцент сделан на укреплении связей для общего развития, проектах по экологии, культурном наследии и "умных" технологиях.

В этом году Минск и Пекин отмечают 10-летие со дня установления побратимских отношений. За это время реализованы многие двусторонние проекты в рамках инициативы "Один пояс - один путь", растет товарооборот и сотрудничество в сфере промышленной кооперации, в образовательной сфере между вузами. Столицы наших стран связывают регулярные прямые авиарейсы.