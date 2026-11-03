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Минская площадка: формирование новой архитектуры евразийской безопасности

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Растущий авторитет Минска как инициатора мирных инициатив и международной конференции, которая становится инструментом поиска новой архитектуры безопасности неоспоримы. В этом мнении едины и участники большого форума и экспертное сообщество.

Прежние механизмы, которым удавалось обеспечивать устойчивость контента, больше не эффективны, об этом свидетельствует нарастающая конфронтация и зачастую силовое решение разногласий вместо конструктивного диалога.

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Отсюда потребность консолидации, которая буквально сплачивает в идее глобального мира всех, кто не желает, чтобы Евразия была объектом чужой геополитической игры.

Пока Европа пугает угрозой с восточного фланга, выстраивая экономические и физические барьеры, Беларусь приглашает всю Евразию в Минск, в который раз продвигая идеи глобального мира.

Нарастающая воинственность - не кратковременный тренд, скорее, это новая международная реальность, в которой война становится инструментом политики. ЕС открыто говорит о том, что сегодня военная сила решает, что ядерное оружие может достичь каких-то целей. Там похоже забыли вообще все уроки истории. Страшно представить исход, если бы не сдерживающая позиция Трампа.

Николай Плотников, руководитель центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН:

"Очень бы хотелось, чтобы все политики, наконец, включили мозги и начали думать головой. Земля маленькая, мы все плывем в одной лодке, друг от друга мы очень зависим. С силовым методом ни одну проблему в мире решить нельзя. Надо договариваться, идти всегда на разумный компромисс".

Безопасность сегодня - понятие хрупкое как, пожалуй, никогда. Текущая ситуация заставляет действовать тех, кто преследует национальные интересы и категорически против языка ограничений и угроз. А безопасность Европы не в новой гонке вооружений, а в системе гарантий. Об этом на полях Международной конференции по безопасности заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, традиционный участник конференции.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Нынешнее состояние венской организации откровенно плачевное. И это результат той самой конфронтационной логики блокового мышления наших западных стран. Я привел только пример, как они относятся к ОБСЕ и к своим обязательствам. Они желали и, наверное, продолжают желать, превратить ОБСЕ в инструмент идеологического обслуживания своих интересов, интересов НАТО, а также интересов Евросоюза, который стремительно эволюционирует из интеграционного социально-экономического объединения в агрессивный милитаристский блок антироссийской и антибелорусской направленности".

Конструктивный диалог во имя мира

Закрепить основы безопасности на общеконтинентальном уровне призван рамочный документ — Евразийская хартия многообразия и многополярности в XXI веке. Идея как объединяющего проекта озвучена Беларусью на I Международной конференции по евразийской безопасности. И это не про систему доминирования. Тогда среди участников оказались 120 делегатов (четвертый форум собрал в 5 раз больше участников по сравнению с представительством первой конференции). В том числе это руководители практически всех региональных объединений, занимающихся вопросами безопасности на евразийском пространстве.

Нурлан Ермекбаев, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества:

"Полагаем, что начавшееся обсуждение архитектуры евразийской безопасности и концепции хартии, которая также внимательно изучается государствами - членами ШОС, имеет большое значение на фоне кризиса современного миропорядка. Подчеркну, государства - члены ШОС выступают за разрешение разногласий и споров мирным путем, соблюдение устава ООН и норм международного права".

Текущая ситуация и есть основной ньюсмейкер. События вокруг Украины и участие Беларуси в большой гуманитарной операции. Кажется, что ситуация там сдвинулась с точки, на которой застопорились. Смогли договориться на примере одного региона, значит, на диалог способны? Люди устали, нет ресурса. Нужно садиться за стол переговоров - это мнение Беларуси. Украинский вопрос - один из тех, что откликается, о котором продолжат говорить участники и после заседания.

Вальдемар Гердт, экс-депутат бундестага (Германия)

Вальдемар Гердт, экс-депутат бундестага (Германия):

"Очень важная мысль была сказана. Ресурсов больше нет. Эти ресурсы нематериального характера, я думаю, это можно было бы пополнять еще очень долго, а ресурсов в понимании этого конфликта нет. В головах людей больше нет той причины, той первоосновы, на которой сыграли милитаристы или продавцы смерти. Я очень надеюсь, что мы к концу года подойдем к положительному решению и начнется процесс не эскалации, а деэскалации".

"Преодоление международного беспорядка в духе сотрудничества: сможем ли мы собрать головоломку евразийской безопасности?" - так емко обозначена тематика четвертой конференции. Это множество пазлов, которые необходимо сложить в единое видение крепкого внутриконтинентального доверия. Это реальная цель, если к ней идти сообща.

Разделы:

В миреОбщество

Теги:

IV Международная конференция по евразийской безопасностиМинскэксперты

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