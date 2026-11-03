Краткий пересказ от ИИ

Растущий авторитет Минска как инициатора мирных инициатив и международной конференции, которая становится инструментом поиска новой архитектуры безопасности неоспоримы. В этом мнении едины и участники большого форума и экспертное сообщество.

Прежние механизмы, которым удавалось обеспечивать устойчивость контента, больше не эффективны, об этом свидетельствует нарастающая конфронтация и зачастую силовое решение разногласий вместо конструктивного диалога.

Отсюда потребность консолидации, которая буквально сплачивает в идее глобального мира всех, кто не желает, чтобы Евразия была объектом чужой геополитической игры.

Пока Европа пугает угрозой с восточного фланга, выстраивая экономические и физические барьеры, Беларусь приглашает всю Евразию в Минск, в который раз продвигая идеи глобального мира.

Нарастающая воинственность - не кратковременный тренд, скорее, это новая международная реальность, в которой война становится инструментом политики. ЕС открыто говорит о том, что сегодня военная сила решает, что ядерное оружие может достичь каких-то целей. Там похоже забыли вообще все уроки истории. Страшно представить исход, если бы не сдерживающая позиция Трампа.

Николай Плотников, руководитель центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН:

"Очень бы хотелось, чтобы все политики, наконец, включили мозги и начали думать головой. Земля маленькая, мы все плывем в одной лодке, друг от друга мы очень зависим. С силовым методом ни одну проблему в мире решить нельзя. Надо договариваться, идти всегда на разумный компромисс".

Безопасность сегодня - понятие хрупкое как, пожалуй, никогда. Текущая ситуация заставляет действовать тех, кто преследует национальные интересы и категорически против языка ограничений и угроз. А безопасность Европы не в новой гонке вооружений, а в системе гарантий. Об этом на полях Международной конференции по безопасности заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, традиционный участник конференции.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Нынешнее состояние венской организации откровенно плачевное. И это результат той самой конфронтационной логики блокового мышления наших западных стран. Я привел только пример, как они относятся к ОБСЕ и к своим обязательствам. Они желали и, наверное, продолжают желать, превратить ОБСЕ в инструмент идеологического обслуживания своих интересов, интересов НАТО, а также интересов Евросоюза, который стремительно эволюционирует из интеграционного социально-экономического объединения в агрессивный милитаристский блок антироссийской и антибелорусской направленности".

Конструктивный диалог во имя мира

Закрепить основы безопасности на общеконтинентальном уровне призван рамочный документ — Евразийская хартия многообразия и многополярности в XXI веке. Идея как объединяющего проекта озвучена Беларусью на I Международной конференции по евразийской безопасности. И это не про систему доминирования. Тогда среди участников оказались 120 делегатов (четвертый форум собрал в 5 раз больше участников по сравнению с представительством первой конференции). В том числе это руководители практически всех региональных объединений, занимающихся вопросами безопасности на евразийском пространстве.

Нурлан Ермекбаев, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества:

"Полагаем, что начавшееся обсуждение архитектуры евразийской безопасности и концепции хартии, которая также внимательно изучается государствами - членами ШОС, имеет большое значение на фоне кризиса современного миропорядка. Подчеркну, государства - члены ШОС выступают за разрешение разногласий и споров мирным путем, соблюдение устава ООН и норм международного права".

Текущая ситуация и есть основной ньюсмейкер. События вокруг Украины и участие Беларуси в большой гуманитарной операции. Кажется, что ситуация там сдвинулась с точки, на которой застопорились. Смогли договориться на примере одного региона, значит, на диалог способны? Люди устали, нет ресурса. Нужно садиться за стол переговоров - это мнение Беларуси. Украинский вопрос - один из тех, что откликается, о котором продолжат говорить участники и после заседания.

Вальдемар Гердт, экс-депутат бундестага (Германия):

"Очень важная мысль была сказана. Ресурсов больше нет. Эти ресурсы нематериального характера, я думаю, это можно было бы пополнять еще очень долго, а ресурсов в понимании этого конфликта нет. В головах людей больше нет той причины, той первоосновы, на которой сыграли милитаристы или продавцы смерти. Я очень надеюсь, что мы к концу года подойдем к положительному решению и начнется процесс не эскалации, а деэскалации".

"Преодоление международного беспорядка в духе сотрудничества: сможем ли мы собрать головоломку евразийской безопасности?" - так емко обозначена тематика четвертой конференции. Это множество пазлов, которые необходимо сложить в единое видение крепкого внутриконтинентального доверия. Это реальная цель, если к ней идти сообща.