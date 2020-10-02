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Минская группа ОБСЕ намерена добиться прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе
Минская группа ОБСЕ намерена добиться прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе и скорейшего возобновления переговоров без предварительных условий. Об этом говорится в заявлении главы МИД Франции. Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул решимость Франции (как сопредседателя Минской группы) беспристрастно сыграть свою роль с тем, чтобы добиться прекращения боевых действий между Азербайджаном и Арменией. Ереван ранее заявил, что также готов начать переговоры в рамках группы ОБСЕ. К этому призывает и ООН. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку остановит военные действия в Нагорном Карабахе, если армянские силы полностью и безоговорочно выйдут с территории региона.
Тем временем бои в регионе продолжаются. Обе стороны сообщают о новых убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.
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