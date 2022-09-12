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Минский проспект в Киеве переименовали
Борьба киевских властей с названиями и памятью о дружбе с соседними государствами продолжается. Минский проспект в украинской столице переименовали в Литовский. Смена названия произошла в рамках программы по борьбе с "враждебными топонимами".
Насколько "друг" на самом деле Вильнюс Киеву - вопрос. Из точек соприкосновения у руководства двух стран могут быть разве что нацистские взгляды и желание выслужиться перед Вашингтоном.
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