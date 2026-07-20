Минус 23,5 млн т зерна: продовольственная безопасность в ЕС под угрозой

Аномальный зной нанес удар по продовольственной безопасности ЕС. Европейская ассоциация торговли зерновыми уже снизила прогноз сбора урожая сразу на 23,5 млн т. В главной житнице Евросоюза - Франции - сборы кукурузы рухнули до уровня 50-летней давности, а внутренние цены мгновенно взлетели на 16 %. Ситуацию усугубляют лесные пожары, которые буквально выжигают агросектор ЕС.

В Польше ситуация с посевами оценивается экспертами как критическая. Страна рискует превратиться из экспортера продовольствия в импортера.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что европейские власти недостаточно подготовлены к климатическому кризису. Системные угрозы для больниц и продовольственной безопасности игнорируются. По последним данным, число жертв зноя в ЕС превысило 14 тыс. человек.