Минувшей ночью футбольные хулиганы превратили Лондон в арену для сражений

Для того чтобы пресечь драки и погромы, город пришлось буквально наводнить полицией. Тысячи полицейских с большим трудом укрощали поклонников шотландской и британской команд, готовых истреблять друг друга без устали

Игра двух команд окончилась вничью с нулевым счетом. Решать исторические споры, не разрешенные футболом, болельщики попытались на улицах. На массовое пренебрежение COVID-ограничениями полиция даже не обращала внимания. Призвать к порядку десятки тысяч нарушителей не было никакой возможности. Известно о трех десятках задержанных.

