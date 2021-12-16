Минюст Польши грозит ЕС бюджетной войной

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро заявил, что его страна прекратит платить взносы в бюджет Евросоюза, а также начнет использовать право вето для блокировки решений ЕС. Произойдет это, если Брюссель не прекратит давление на Варшаву в вопросах верховенства конституции, судебной реформы и добычи угля. Из-за этих конфликтов Евросоюз уже наложил на Польшу ежедневный штраф в полтора миллиона евро.



Если угрозы главы Минюста будут исполнены, это приведет к полному параличу всех структур ЕС и последующему выходу Польши из Союза.

Свое заявление Зебро сделал в рамках предвыборной борьбы, но для еврооптимистов это очень тревожный симптом. Получается, что Варшава готова объявить Евросоюзу войну и даже располагает на этот счет детально проработанным планом.