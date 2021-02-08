Минюст Польши хочет создать "комнаты плача" для беременных

Минюст Польши выступил с инициативой создать «комнаты плача» для беременных. Предполагается, что это позволит женщинам легче пережить невозможность сделать аборт. Решением Конституционного суда страны прерывание беременности теперь запрещено даже по медицинским показаниям. Активисты движения "Женская забастовка"считают предложение Минюста утонченным издевательством. У полек отнимают фундаментальные права, зато отсутствие этих прав можно будет при содействии государства оплакать. Практически полный запрет на аборты всколыхнул Польшу осенью - в городах страны проходили многотысячные манифестации, а полиция рассеивала протестующих с применением силы.