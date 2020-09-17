Минюст США хочет приравнять манифестантов к организаторам госпереворотов

Приравнять манифестантов к организаторам госпереворотов. Об этом заговорили в минюсте США. Министр Уильям Барр поручил федералам жестче обходиться с участниками массовых протестов. Глава ведомства обвинил демонстрантов в заговоре с целью совершения госпереворота. Он также предупредил подчиненных о возможности усиления протестов по всей стране по мере приближения выборов 3 ноября. Отдельно разговор коснулся тех, кто нападает на сотрудников полиции. К слову, сегодня ФБР уже предъявило обвинения мужчине, который выстрелил в охранника здания федерального суда в Финиксе.