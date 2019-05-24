Минюст США предъявил Джулиану Ассанжу 17 новых обвинений

По сведениям "Рейтерс" основателю "Викиликс" вменяют сговор, шпионаж, в том числе незаконное раскрытие имен секретных источников информации. До сих пор Ассанжа собирались судить в США только за участие в попытках взлома компьютерной сети Пентагона. В настоящее время он отбывает срок в британской тюрьме, после чего, если будет принято соответствующее решение, может быть выдан Америке. Всего основателю "Викиликс" грозит 175 лет тюрьмы.