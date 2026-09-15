Минздрав Газы предупредил об угрозе для тяжелобольных из-за приостановки поставок топлива
Автор:Редакция news.by
Всемирная организация здравоохранения с 19 сентября приостанавливает поставки топлива в больницы сектора Газа. Причина - дефицит средств на гуманитарные программы.
Без горючего окажутся более 20 медучреждений. По заявлению местного Минздрава, запасов едва хватает для работы на минимальном уровне. Остановка генераторов обесточит реанимации и аппараты ИВЛ. Это создаст прямую угрозу жизни тяжелобольных и младенцев в инкубаторах.
Ведомство призвало международных доноров срочно вмешаться и предотвратить гибель людей.