Минздрав Газы предупредил об угрозе для тяжелобольных из-за приостановки поставок топлива

Всемирная организация здравоохранения с 19 сентября приостанавливает поставки топлива в больницы сектора Газа. Причина - дефицит средств на гуманитарные программы.

Без горючего окажутся более 20 медучреждений. По заявлению местного Минздрава, запасов едва хватает для работы на минимальном уровне. Остановка генераторов обесточит реанимации и аппараты ИВЛ. Это создаст прямую угрозу жизни тяжелобольных и младенцев в инкубаторах.

Ведомство призвало международных доноров срочно вмешаться и предотвратить гибель людей.