Минздрав Газы: запасы детских прививок полностью исчерпаны

Запасы детских прививок в секторе Газа полностью исчерпаны, ожидаются катастрофические последствия для здоровья детей. Об этом сообщил Минздрав анклава, пишет РИА Новости.

"Детские прививки полностью закончились. Отсутствие прививок будет иметь катастрофические последствия для здоровья детей и распространения болезней, особенно среди перемещенных лиц в переполненных приютах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.