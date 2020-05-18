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Минздрав Республики Корея: Повторно заразившиеся COVID-19 безопасны
Переболевшие коронавирусной инфекцией и вновь сдавшие положительный тест на COVID-19 не представляют угрозы для окружающих. Это заявили в Минздраве Южной Кореи.Наблюдая за более чем четырьмя сотнями повторно заразившихся, южнокорейские специалисты пришли к выводу, что новые тесты скорее показывали у них наличие уже убитого организмом вируса.
Переболевшим SARS коронавирус не страшен
Любопытные результаты исследования опубликовал журнал Nature. COVID-19 не страшен людям, которые в 2003 переболели SARS (тяжелым острым респираторным синдромом). Выработанные после атипичной пневмонии антитела способны естественным образом блокировать коронавирус.
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