Минздрав Республики Корея: Повторно заразившиеся COVID-19 безопасны

Переболевшие коронавирусной инфекцией и вновь сдавшие положительный тест на COVID-19 не представляют угрозы для окружающих. Это заявили в Минздраве Южной Кореи.Наблюдая за более чем четырьмя сотнями повторно заразившихся, южнокорейские специалисты пришли к выводу, что новые тесты скорее показывали у них наличие уже убитого организмом вируса.



