Мир охватил "великий топливный кризис"

Мировой энергетический рынок признал наступление великого топливного кризиса. Как сообщает Wall Street Journal, глобальные запасы нефти истощены, а резервные механизмы полностью исчерпаны.

Ситуацию усугубила атака на обходной нефтепровод в Саудовской Аравии, которая выбила с рынка 2,5 млн баррелей в сутки, а также эскалация в районе Баб-эль-Мандебского пролива. В результате цены на дизель в Штатах взлетели до рекордных 6 долларов 23 центов за галлон, а стоимость американской нефти вплотную приблизилась к отметке в 101 доллар.

Параллельно топливный шок накрыл и Европу. Так, в Германии стоимость бензина премиум-класса обновила исторический максимум, достигнув практически 2 евро 30 центов за литр. Стоимость дизельного топлива превышает 2,4 евро, но все еще на несколько центов отстает от рекордной цены.