Мир приветствует нового Папу Римского. Чем известен Лев XIV?

Мир приветствует нового Папу Римского. 18 мая прошла его интронизация. Лев XIV официально вступил в должность понтифика. По традиции, новому главе Римско-католической церкви вручили регалии - кольцо рыбака (оно же папский перстень) и паллий - ленту из овечьей шерсти с вышитыми на ней крестами. Инаугурационная месса в Ватикане собрала около 250 тыс. гостей из 156 стран.

8 мая в Ватикане конклав избрал Папой Римским кардинала Роберта Фрэнсиса Прево. Ранее Папа Римский Лев XIV уже провел свою первую встречу с кардиналами. Он объяснил, что взял имя в честь Льва XIII, отстаивавшего права рабочих в индустриальную эпоху, и подчеркнул необходимость новой социальной доктрины в ответ на цифровую революцию. Кто он - 267-й Папа Римский?

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Папу конклав избрал с четвертой попытки. Католическая церковь обрела нового пастыря в рекордно короткие сроки.

Из дымохода на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца в Ватикане пошел белый дым. Позже стало известно: новым Папой Римским стал кардинал Роберт Прево. Уроженец Чикаго, он стал первым в истории понтификом из Соединенных Штатов. Принял имя Лев XIV. Примечательно, что в своем родном штате - Иллинойс - Прево был зарегистрирован как избиратель Республиканской партии.

Дональд Трамп поздравил понтифика одним из первых: "Поздравления кардиналу Роберту Фрэнсису Прево, который только что был избран Папой Римским. Это такая честь - осознавать, что он первый американский папа. Какое волнение и какая великая честь для нашей страны! Я с нетерпением жду встречи с Папой Львом XIV. Это будет очень значимый момент!"

Стоит отметить, что до своего избрания Прево был известен лишь как религиозный деятель, а не как политик или общественный активист, поэтому о его мировоззрении информации мало. Но благословляя паству, он демонстративно отвернулся от радужного флага.

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69-летний понтифик - бывший миссионер в Перу. За два месяца до своей кончины Папа Франциск возвел его в сан кардиналов-епископов, которые являются старшими из кардиналов. Его считают компромиссной фигурой, близкой к почившему Франциску по духу, но при этом более сдержанной в публичных жестах.



В своем первом обращении Лев XIV призвал наводить мосты диалога для построения мира. Понтифик вышел на балкон собора Святого Петра в Ватикане и призвал мировые державы "больше не воевать".





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Схожие посылы звучали и на пресс-конференции: "Мир начинается с каждого из нас, с того, как мы смотрим на других, слушаем других, говорим о других. В этом смысле то, как мы общаемся, имеет первостепенное значение. Мы должны сказать нет войне слов и образов. Мы должны отвергнуть парадигму войны".

К первой проповеди нового Папы Римского было приковано внимание зарубежных СМИ. Так, сотрудники AXIOS отметили: призывы нового понтифика перекликаются с призывами его предшественника. Figaro отмечает: во время своей первой проповеди в Сикстинской капелле новый понтифик произвел впечатление своей глубиной и простотой. А The Guardian уточняет: он был одет в простую белую рясу без официального красного плаща и вместо того, чтобы читать латинскую молитву "Царица Небесная", он ее пел. Испанский телеканал зачем-то проиллюстрировал рассказ о выборах нового Папы Римского боем с понтификом-боссом из игры "Темные души - 3".

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А вот пользователи соцсетей заметили другую деталь: новый Папа Римский внешне напоминает одного из главных отрицательных героев из "Звездных войн".