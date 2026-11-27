Мир рискует распасться на семь торговых блоков: аналитики предупредили об обвале глобального ВВП
Тревожную перспективу развития планетарной экономики представила компания Oxford Economics, специализирующаяся на финансовой аналитике.
Исследование исходит из неизбежности распада мира на семь конкурирующих торговых блоков. Толчком к подготовке прогноза стало недавнее заявление президента США Дональда Трампа о новом этапе тарифной войны. Oxford Economics обещает к 2050 году падение глобального ВВП на 13 %.
Особенно серьезными последствия деглобализации будут для Европы, а также для Африки, в других регионах, особенно связанных с Китаем, возможен даже некоторый рост. Первыми симптомами хозяйственной деградации эксперты считают лихорадку на биржах. Например, резкое падение котировок наблюдается на азиатских площадках.
Oxford Economics считает маловероятным, что проблем удастся избежать: глобальные игроки не видят других способов обеспечить свое процветание, кроме разгрома соперников в конкурентной борьбе. А раз так, неизбежны тарифные войны и раскол мира на торгово-логистические зоны.