Тревожную перспективу развития планетарной экономики представила компания Oxford Economics, специализирующаяся на финансовой аналитике.

Исследование исходит из неизбежности распада мира на семь конкурирующих торговых блоков. Толчком к подготовке прогноза стало недавнее заявление президента США Дональда Трампа о новом этапе тарифной войны. Oxford Economics обещает к 2050 году падение глобального ВВП на 13 %.

Особенно серьезными последствия деглобализации будут для Европы, а также для Африки, в других регионах, особенно связанных с Китаем, возможен даже некоторый рост. Первыми симптомами хозяйственной деградации эксперты считают лихорадку на биржах. Например, резкое падение котировок наблюдается на азиатских площадках.

Oxford Economics считает маловероятным, что проблем удастся избежать: глобальные игроки не видят других способов обеспечить свое процветание, кроме разгрома соперников в конкурентной борьбе. А раз так, неизбежны тарифные войны и раскол мира на торгово-логистические зоны.