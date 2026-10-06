Мир столкнулся с колоссальным дефицитом СПГ

Мир столкнулся с колоссальным дефицитом сжиженного природного газа, предупреждают аналитики издания "Экономист". Европа переживает непростые времена после сокращения поставок из-за кризиса в Персидском заливе.

Так, Катар отгрузил на 536 партий СПГ меньше, чем годом ранее. По данным издания, дефицит этого вида топлива на мировом рынке составляет 39 млн тонн - 9 % от уровня всех прошлогодних поставок, и эта цифра продолжает расти.

Кроме того, стремительно увеличиваются цены на СПГ. При этом европейские хранилища заполнены лишь на 72 %, тогда как в период с 2022 по 2025 год средний показатель составлял 90 %.