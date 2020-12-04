Мир должен укрепить солидарность в противостоянии пандемии - с таким призывом выступил Генеральный секретарь ООН в Нью-Йорке. Там проходит специальная сессия Генеральной Ассамблеи по борьбе с COVID-19. Антониу Гуттериш напомнил и о других проблемах, обострившихся в связи с пандемией, в том числе о глобальном прекращении огня, защите девочек и женщин от насилия и борьбе с дезинформацией.

Между тем в мире количество заразившихся превысило 65 миллионов. Тройку возглавляет США, далее следуют Бразилия и Индия. В Старом Свете лидерами по количеству случаев COVID остаются Франция, Испания и Британия. По всей видимости, Европу ждут непростые праздничные дни. Даже на Рождество и Новый год об ослаблении ограничительных мер рассчитывать не приходится. Кое-где эти меры наоборот ужесточают. Например, в Италии и Испании запретили поездки между регионами, так что о гостях можно забыть. В Германии и Греции в праздничные дни будут закрыты рестораны и бары. С первых чисел января жесткий карантин на три недели введет у себя Украина.