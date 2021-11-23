Мир готовится к Рождеству

Новый год движется и в Белый дом. Туда также доставили праздничное дерево. По традиции его встречала первая леди США. Она заявила, что привезенная елка просто изумительна.

В Копенгагене заработал один из старейших парков развлечений в мире - сады Тиволи. Там установили около тысячи рождественских елочек. Открылись также ярмарки в Германии и Чехии. В непростой пандемийный сезон люди встречаются со множеством ограничений. Но все же верят, что в следующем году болезнь все-таки удастся победить.