Мир готовится к Рождеству: гигантские елки и мультимедийные арт-объекты на местах

До Нового года осталось 28 дней. Рождество и Новый Год все ближе. В Нью-Йорке зажгли огни на главной рождественской елке США. Торжественная церемония открытия состоялась на Манхеттене возле Рокфеллер-центра. 23-метровую красавицу из Норвегии облачили в тысячи гирлянд, а верхушку увенчали символом Рождества - звездой-снежинкой. Куда скромнее в этом году традиционная елка на Капитолийском холме в Вашингтоне. Торжественную церемонию провела спикер палаты представителей США.