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Мир готовится встретить Новый год по лунному календарю

Фигурки свиней - символа 2019 года - заполонили весь Китай. А жители многих городов планеты приближение праздника отмечают красочными уличными шествиями. В Аргентине прошел роскошный карнавал.

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