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Мир несет самые большие потери со времен Великой депрессии

Преодолеть экономический кризис

По мнению ООН, на сегодня главная задача - предотвратить появление "карантинного поколения". Эксперты призывают не допустить нищеты и помочь развивающимся странам с минимальными потерями выйти из экономического кризиса. Как подсчитали в Еврокомиссии, экономике ЕС требуется 720 миллиардов евро в этом году, чтобы избежать волны банкротств. Брюссель видит спасение в запуске специального инструмента поддержки кредитоспособности.

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