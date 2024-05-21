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Мир определяется по вопросу легитимности Зеленского

Вопрос легитимности Зеленского приобретает все большую остроту. Определяться в этой связи приходится как большинству планетарных лидеров, так и представителям международных организаций.

В ООН формулируют расплывчато: "Зеленский - тот человек, к которому мы обращаемся, когда нужно поговорить с украинским лидером". Таким образом, выходит, что Зеленский не то чтобы лидер, но всего лишь человек, который вполне его заменяет. По крайней мере, пока.

Формулировкам же главы европейской дипломатии может позавидовать любой стендапер, настолько они парадоксальны и остроумны. По словам Борреля, он спросил у Зеленского: "Ты легитимен?" Тот ответил: "Да". Значит, вопрос закрыт, заявляет Боррель. Если принять такой подход, то и вопрос с наполеонами должен быть закрыт. В психушках сидит огромное количество вполне легитимных французских императоров.

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