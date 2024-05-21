Мир определяется по вопросу легитимности Зеленского

Вопрос легитимности Зеленского приобретает все большую остроту. Определяться в этой связи приходится как большинству планетарных лидеров, так и представителям международных организаций.

В ООН формулируют расплывчато: "Зеленский - тот человек, к которому мы обращаемся, когда нужно поговорить с украинским лидером". Таким образом, выходит, что Зеленский не то чтобы лидер, но всего лишь человек, который вполне его заменяет. По крайней мере, пока.