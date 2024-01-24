Мир от глобальной катастрофы отделяют полторы минуты - прогноз ученых-атомщиков

Мир от глобальной катастрофы отделяют полторы минуты. Таков прогноз ученых-атомщиков на часах Судного дня. Это самое близкое к полуночи значение за последние 8 десятилетий. Годом ранее механизм был переведен на 10 секунд ближе к 12, главным образом из-за ситуации вокруг Украины. В этом году стрелки - на той же отметке. Сейчас мир сотрясает и конфликт на Ближнем Востоке.