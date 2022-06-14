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Мир положил зубы на полку
Продовольственный кризис - 22 войдет в историю не только из-за сильного неурожая вследствие изменения климата. В этом году упадок обусловлен во многом причинами геополитическими. Проблема не столько в сокращении выпуска продовольствия, сколько в увеличении числа тех, для кого еда станет недоступной из-за резкого роста цен.
Правительства многих стран уже начали вводить ограничительные барьеры на пути вывоза продовольствия и сырья для его производства.
60-летний Мухаммад Ильяс - обычный пакистанский фермер. Он провел свою жизнь, выращивая овощи, фрукты и зерновые. Однако в этом году большим урожаем он похвастать не сможет. Жара убила все его старания.
Наши посевы высохли, фруктовые деревья не дали плодов, уровень грунтовых вод также снизился, а в каналах нет воды. И это только начало лета, я не знаю, как фермеры переживут ближайшие месяцы.
Казалось бы, такие ситуации происходят в разных точках мира каждый сезон. Но этим летом максимальный сбор и сохранение урожая стали буквально для всех стран стратегическими задачами. Военный конфликт в Украине и санкционная истерия против России - и вот уже на всемирных саммитах звучат пугающие цифры.
В 2022 году более 300 миллионов человек столкнутся с острой нехваткой продовольствия. По оценкам Всемирной продовольственной программы, ожидается, что число людей, испытывающих серьезную нехватку продовольствия, вырастет с 276 миллионов в начале 2022 года до 323 миллионов в течение года.
Продовольственные товары даже в состоятельных странах стали лидерами роста цен. Вынужденно урезают список покупок в магазинах в ЕС, США и даже Японии.
Из-за роста счетов за электричество и увеличения стоимости еды мне приходится постоянно увеличивать цены на свои услуги, чтобы сохранять прежний уровень жизни.
Россия и Украина почти на треть обеспечивали мир зерновыми и подсолнечным маслом. От их поставок зависят более полусотни стран мира. Для части импортеров снабжение дешевой едой было жизненно необходимо. То же самое касается и удобрений. Пока Москва и Минск в блокаде санкций, нарушается логистика, и как результат - некоторые товары на мировом рынке становятся дефицитными. Даже, казалось бы, ставшие в современном мире обыденностью. Цены на минеральные добавки растут до небес. А за ними и продукты сельского хозяйства.
Мы очень обеспокоены нехваткой химических удобрений на рынке. Поэтому мы закупили удобрения заранее, но нам все равно нужно закупать большое количество удобрений в будущем. Сейчас мы используем компост и негашеную известь, потому что не можем быть уверены в будущих поставках промышленных удобрений.
Запасы продовольствия есть, другой вопрос - в его экономической доступности. И ответ на него зависит от того, что будет с ценами. Они сегодня на очень высоком уровне. Потому увеличение количества голодающих в мире неизбежно. Если к этому добавить еще засуху в Индии и Пакистане, Франции и Испании, то можно предположить, каким напряженным будет мировой продовольственный баланс и цены в новом сезоне.
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