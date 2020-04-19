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Мир постепенно выходит из карантина
Пока наши школьники выходят с каникул, мир постепенно выходит из карантина. В Италии с понедельника будут отменяться запреты для некоторых категорий промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Более ста тысяч итальянских бизнесменов подали прошения о снятии запрета на работу: правительство пока не видит этому препятствий.
В Испании с 13 апреля возобновили работу некоторые предприятия в сфере промышленности и строительства. Несмотря на позитивные тенденции в этих странах, число новых жертв коронавируса каждый день все еще прирастает сотнями.
В Чехии с понедельника начинают работу фермерские рынки и автосалоны. Разрешат тренировки спортсменам и даже свадьбы, правда, с небольшим количеством приглашенных.
Самым серьезным смягчение карантина будет в Германии. Здесь в понедельник начнут работу музеи, откроются ботанические сады, зоопарки и также магазины площадью до 800 квадратных метров. А также автосалоны, книжные и веломагазины. Изучается возможность открытия в первые дни мая западных и южных границ страны.
Эпидемия продемонстрировала отсутствие сплоченности ЕС
Министрами финансов стран Евросоюза принято решение выделить на кредиты компаниям и предприятиям, а также на поддержку фондов страхования от безработицы более 540 миллиардов евро. Многие обозреватели, правда, уверены, что достигнутый компромисс особого доверия не внушает. Вот что пишет немецкая Bild.
Страны с огромной задолженностью (такие, как Италия и Греция) получат миллиарды для преодоления прямых или косвенных последствий кризиса, вызванного коронавирусом. Что это означает на деле? Не означает ли то, что за счет денег немецких налогоплательщиков будет санирована итальянская авиакомпания Alitalia, которая была банкротом уже задолго до кризиса? Кто будет следить за тем, чтобы кредиты не оседали на счетах дышащих на ладан фирм-банкротов?
Снятие карантина в США
Программу снятия карантина и восстановления экономики в 3 этапа представил Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. В первой фазе могут открыться кинотеатры, парки и храмы. В ряде медицинских учреждений планируется возобновить плановую хирургию, в том числе - для амбулаторных пациентов.
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