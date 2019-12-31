Мир увидит знаменитый фейерверк Cиднея, несмотря на лесные пожары

Австралия встретит 2020 знаменитым на весь мир новогодним салютом, несмотря на лесные пожары. Огонь продолжает полыхать на значительных территориях страны уже несколько месяцев. В Новом Южном Уэльсе действует запрет на использование любой пиротехники. Однако пожарная служба штата сделала исключение для праздничного шоу в Сиднее.



