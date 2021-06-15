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Мир в ожидании: менее суток до саммита Россия - США

Колючая проволока, металлические заграждения и увеличенный контингент спецслужб: в Женеве усиливают меры безопасности перед встречей на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Джо Байденом. Главы государств уже завтра обсудят состояние и перспективы развития российско-американских отношений, вопросы стратегической и климатической стабильности, борьбу с киберпреступностью, проблематику экономического сотрудничества и Арктики.

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