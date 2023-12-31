Мир входит в 2024-й: где уже встретили Новый год

Пока в Беларуси вовсю кипит подготовка ко встрече Нового года, в некоторых частях планеты часы уже пробили полночь. Первыми в мире праздник встретили жители Кирибати - островного государства, расположенного в западной части Тихого океана. Вступили в 2024-й уже и жители Новой Зеландии, и полярники с Южного полюса в Антарктиде. Ворвался Новый год и в крайне восточную Россию. Буквально пару мину назад бокалы подняли в Анадыре и на Камчатке. Загадали желание под бой курантов жители островов Фиджи и некоторых других тихоокеанских Науру и Тувалу.