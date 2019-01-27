Мир вспоминает одну из самых трагических страниц в истории человечества

Сегодня Международный день памяти жертв холокоста. 27 января 1945 года советские войска освободили самый крупный лагерь смерти - Аушвиц Биркенау. В польском городе Освенциме возле памятника жертвам концлагеря в эти минуты проходит траурная церемония. В ней принимают участие бывшие узники, руководство страны, дипломаты, общественные организации из многих стран. Завершатся памятные мероприятия экуменической молитвой представителей разных конфессий и возложением венков к могиле военнопленных. Напомним, за годы немецкой оккупации на территории лагеря смерти Аушвиц Биркенау были убиты и замучены полтора миллиона человек, миллион из них евреи.