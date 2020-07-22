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Мирные протесты в Иерусалиме закончились беспорядками

В Иерусалиме мирные протесты закончились массовыми беспорядками

, столкновениями с правоохранителями и разгоном толпы слезоточивым газом и водометами. Более 30 человек арестованы.

Изначально тысячи израильтян вышли на мирный протест против карантинных ограничений и так называемого закона о согласии. Документ позволяет правительству вводить в действие чрезвычайные постановления без согласия парламента и даже без публикации своего решения. К слову, это уже далеко не первый в июле случай массовых акций протеста, которые перерастают в столкновения с полицией. Этой ночью многие центральные улицы Иерусалима заблаговременно перекрыли.

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