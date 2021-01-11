Мирные жертвы ракетного обстрела в Афганистане

По меньшей мере 18 человек погибли в результате авиаудара в ночь на воскресенье в афганской провинции Нимроз. Среди жертв восемь детей, семь женщин и три мужчины. Как сообщают СМИ, родственники погибших отвезли их тела в столицу провинции город Зарандж, чтобы добиться правосудия от правительства. К слову, ранее возглавляемая США международная коалиция подтвердила гибель тысячи 410 мирных жителей с момента начала операции в 2014 году в Ираке и Сирии. Центральное командование Вооруженных Сил США подчеркивает непреднамеренный характер убийства этих людей.